Maldarizzi, il guerrilla marketing di San Valentino

BARI – “Cogliere” un gesto di amore per sé, un omaggio floreale accompagnato da una frase motivazionale. Nessun cavallo bianco per arrivare sul posto ma il mezzo scelto è stato uno dei tre modelli della casa britannica Morgan Motor. Maldarizzi Automotive porta l’amore verso sé stessi nel capoluogo: nella giornata di San valentino, il centro di Bari è stato “invaso” di amore e di gentilezza con una attività di guerrilla marketing. Mille rose sono state consegnate nel capoluogo ma anche nei centri di Taranto, Lecce, Foggia e Matera.

“Le cose belle arrivano quando meno te lo aspetti” è una delle ispirazioni per amarsi che hanno accompagnato la campagna, così come bello e inaspettato è il gesto di un dono per strada. San Valentino ricorda l’amore verso l’altro, così febbraio per le campagne di comunicazione diventa il mese simbolo degli innamorati; Maldarizzi Automotive, invece, sceglie di celebrare l’amore per sé stessi con la campagna del mese “Amati”, un invito a ricordarsi che bisogna considerarsi priorità, che si può sognare in grande, che si può pretendere il meglio. Fino alla fine del mese, fermi al semaforo o in una fermata in attesa di un autobus, potrà capitare di leggere frasi ispirazionali, per ricordare di amarsi.

