Furti d’auto nella BAT, l’allarme del sindacato agenti assicurativi

BARLETTA – I furti d’auto nella BAT continuano a tenere in allarme i cittadini e le ripercussioni si avvertono anche sulle assicurazioni. La sesta provincia pugliese è tra quelle più colpite su scala nazionale e il sindacato degli agenti assicurativi tiene alti i riflettori sulla vicenda, con le nuove iniziative proposte per invertire un trend deleterio per il territorio.

Recente l’incontro tra il sindaco di Barletta Cosimo Cannito e il Prefetto della BAT Rossana Riflesso, con l’amministrazione comunale e il Governo provinciale in sinergia per combattere il fenomeno. Con l’arrivo delle nuove risorse inviate dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, i nuovi dati fanno registrare un calo dei furti d’auto del 3%.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author