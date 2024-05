Maldarizzi Automotive alla 56esima edizione del Rally del Salento

Due giorni all’insegna dello sport e della valorizzazione del territorio. Quello del Rally del Salento, giunto alla sua 56esima edizione, è un appuntamento storico che anche quest’anno torna a fare la passerella nel cuore di Lecce.

La kermesse motoristica, organizzata dall’Automobile Club di Lecce, con i patrocini dell’Assessorato allo Sport per Tutti della Regione Puglia, del Presidente della Giunta Regionale, della Provincia di Lecce – Salento d’Amare, del Comune di Lecce, del Comitato regionale del CONI e del SIAP, vede anche per questa edizione Maldarizzi Automotive come main sponsor della manifestazione.

Dalla gamification alla presentazione di due novità automotive: tante le iniziative previste dal dealer del Sud Italia presente in piazza Mazzini con uno stand dedicato al mondo Škoda, “vetrina” del nuovo Suv Kodiaq in reveal sabato 25 maggio alle 20.30 nella città di Sant’Oronzo.

Tra le iniziative Maldarizzi Automotive “firmate” Škoda, anche la partecipazione per il Trofeo Italiano Rally, con una Fabia RS Rally 2 sul tracciato di 429,07 chilometri tra gara e prove speciali. Alla guida della vettura rally, l’esperto pilota Franco Laganà del Team Lion.

Presenti allo start della cerimonia, l’assessore regionale allo sviluppo economico, all’innovazione e alle politiche giovanili Alessandro Delli Noci, e come ospite l’attaccante montenegrino dell’US Lecce Nikola Krstovic.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author