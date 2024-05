Futsal A/F, Bitonto: si riaccendono le luci sui playoff scudetto

Si riaccendono le luci sui play off scudetto e si riaccendono per una super sfida che vale la semifinale. Sul parquet del PalaRoma di Montesilvano, infatti, si daranno battaglia nei primi quaranta minuti il GTM Montesilvano ed il Bitonto C5 Femminile.

Distanziati da sette punti in classifica al termine della stagione regolamentare, con le leonesse prime a quota cinquantasette e le abruzzesi quarte con cinquanta, le due squadre arrivano a questa sfida dopo aver battuto rispettivamente il Molfetta in gara uno e gara due, e la Kick Off in gara due e gara tre, dopo aver perso a San Donato la gara inaugurale.

Un cammino senza grossi intoppi, dunque, che ora le ha messe una contro l’altra, nel primo round che vale la finalissima del prossimo nove giugno e che rappresenta il remake della semifinale di coppa Italia.

Gianluca Marzuoli conosce molto bene l’ambiente di Montesilvano: “Dico dalla scorsa estate che la rosa del Montesilvano è quella che più simile alla nostra, anzi direi che quella di Morgado è più profonda e completa e per questo non partiamo per niente favoriti. Non è un caso che è stata la squadra che ci ha messo più in difficoltà da un punto di vista del gioco e il fatto che non abbiamo mai perso finora aumenta la mia inquietudine perché per la legge dei grandi numeri e per lo spirito di rivalsa delle campionesse che militano nella squadra abruzzese le porterà a dare il 110% a partire da gara 1. Detto per inciso che per chi finisce in testa il campionato giocare la prima partita fuori casa nei play off è uno svantaggio, la partita di domenica riveste un ruolo fondamentale nell’economia della semifinale. Dobbiamo essere bravi a scendere in campo concentrati e focalizzati sul nostro obiettivo. Poi avremo sugli spalti tanti nostri tifosi che rinunceranno al giorno della festa della nostra città per seguire la squadra. Già solo questo vale il nostro impegno massimo”.

Susy Nicoletti è una ex del Montesilvano, oltre che l’anima esperta del gruppo delle leonesse: “Sono quelle partite che spingono chi come me oramai è nel giro da tanti anni a continuare a fare sacrifici. Partite che regalano adrenalina e partite in cui vuoi dare tutta te stessa. Il Montesilvano sa come crearci problemi e noi sappiamo che dobbiamo migliorare in alcuni dettagli che loro sfruttano bene. Sicuramente avranno preparato qualche modifica tattica per cercare di sorprenderci, noi dobbiamo essere brave a fare il nostro gioco e a tamponare il loro. Ad aiutarci avremo il pubblico migliore d’Italia. Nella mia carriera mai avevo visto un pubblico così e sono veramente felice di scendere in campo anche per loro e per vederli felici”.

Ad arbitrare la partita Alex Iannuzzi primo arbitro e Emilio Romano secondo. Andrea Cini sarà addetto a bordo campo mentre Pierluigi Minardi sarà il cronometrista

Appuntamento dunque a domenica 26 maggio al Pala Roma di Montesilvano per GTM Montesilvano vs Bitonto C5 Femminile. Start previsto alle 20,30. Diretta Streaming su FutsalTV, differita integrale della partita su TRM Network, martedì sera 28 maggio alle ore 22,30.

