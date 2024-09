Maiorano: ‘Ricordate a Emiliano che lui gestisce sanità pubblica regionale’

“Se non conoscessimo il presidente Emiliano, ci stupiremmo delle sue ultime esternazioni in tema di sanità; ma, ormai, nulla ci sorprende più dal governatore pugliese.” Così si apre una nota dell’onorevole Giovanni Maiorano, esponente di Fratelli d’Italia, che in una nota attacca Emiliano per la gestione della sanità regionale.

Di fronte al collasso del sistema sanitario pugliese, frutto – secondo Maiorano – di anni di cattiva amministrazione da parte della sinistra, Emiliano ha puntato il dito contro il governo Meloni, accusandolo di aver tagliato la spesa sanitaria. Tuttavia, Maiorano contesta questa affermazione con i dati alla mano: “Nel 2024 il rapporto tra spesa sanitaria e PIL salirà al 6,4%, un aumento rispetto al 2023. È sufficiente? Forse no, ma è chiaro che l’obiettivo è incrementare ulteriormente la spesa, compatibilmente con le difficoltà di bilancio generale. Solo chiusa l’era dei bonus e degli sprechi sarà possibile investire maggiormente in settori essenziali come la sanità”.

L’onorevole aggiunge che il “vero problema non è solo la quantità di risorse destinate alla sanità, ma come queste vengono gestite. Le interminabili liste d’attesa, le chiusure di ospedali e pronto soccorso sono il risultato diretto delle politiche sanitarie di Emiliano”, accusa Maiorano, definendo la gestione del governatore “fallimentare”. Secondo l’esponente di Fratelli d’Italia, la responsabilità di tali disservizi ricade esclusivamente su Emiliano, che, conclude, è ormai chiaramente in campagna elettorale.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author