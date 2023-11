Maiorano: ‘Governo Meloni stanzia 1,5 miliardi per comparto sicurezza’

“Finalmente con il governo Meloni si è aperto un confronto sostanziale e non meramente formale con le maggiori organizzazioni sindacali del comparto della sicurezza. Un’attenzione che si traduce in risorse concrete previste nella prossima manovra per un ammontare di 1,5 miliardi. Risorse importanti che andranno a favore degli uomini e delle donne in divisa che ogni giorno svolgono un lavoro fondamentale per la nostra sicurezza nazionale e internazionale e per soccorrere chi è in pericolo o in situazioni di difficoltà e fragilità”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Giovanni Maiorano, componente della IV Commissione Difesa della Camera dei Deputati e membro della Commissione Parlamentare Antimafia.

