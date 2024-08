Maiorano: ‘Con bodycam più trasparenza e tutela per forze di polizia’

“L’introduzione delle bodycam, dopo il via libera delle commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia di Montecitorio, rappresenta un segnale importante di tutela verso le forze di Polizia che ogni giorno operano con dedizione e professionalità al servizio del Paese. Questo strumento garantirà la sicurezza e la protezione delle donne e degli uomini in divisa, contribuendo in maniera significativa ad assicurare maggiore trasparenza durante lo svolgimento delle proprie funzioni. Una risposta concreta che metterà, finalmente, la parola fine alle false denunce e strumentalizzazioni da parte di chi, compiendo atti fuori dalla legge per fini esclusivamente politici, vuole delegittimare chi rappresenta e difende lo Stato”. Così l’onorevole Giovanni Maiorano di Fratelli d’Italia, componente della IV Commissione Difesa della Camera dei Deputati e membro della Commissione Parlamentare Antimafia.

