Maglie, deposizione della corona: consigliere Antonio Fitto tra tradizione e resilienza

Anche quest’anno, la città di Maglie ha mantenuto viva una delle sue tradizioni più affascinanti: la deposizione della corona di fiori in cima alla colonna della Madonna delle Grazie, un evento che segna la celebrazione dell’Immacolata Concezione. Questa cerimonia, che si svolge ogni anno, rappresenta un momento di profonda spiritualità e connessione con le radici culturali della comunità locale.

La mattina di quest’anno, tuttavia, ha portato con sé una novità significativa. A causa del maltempo, le condizioni atmosferiche avverse hanno costretto a una celebrazione in tono ridotto. Nonostante le intemperie, il consigliere Antonio Fitto ha deciso di non mancare a questo importante appuntamento, rendendosi protagonista di un gesto di grande significato. Immortalato in solitaria in una foto, il suo atto di devozione ha risaltato l’importanza della tradizione, anche quando le circostanze non sono favorevoli.

La figura di Fitto, presente in un contesto solenne ma desolato, ha richiamato l’attenzione su come le tradizioni possano resistere alle avversità. La solitudine della sua presenza ha creato un’atmosfera di riflessione, mostrando che, a volte, è proprio nei momenti di difficoltà che si scopre la vera forza della comunità. La corona di fiori, simbolo di bellezza e devozione, è stata posata con cura, rappresentando un gesto di speranza e fede.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts