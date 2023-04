FRANCAVILLA FONTANA – “Magari …. ci fosse il fascismo…. tanto la dittatura che applicate voi nn si differenzia tanto”. Una dichiarazione “scomposta” arrivata in calce ad un post sul 25 aprile del sindaco Antonello Denuzzo che potrebbe costare la candidatura al consiglio comunale per Vincenzo Tanzarella, lista Forza Italia. A preannunciare la fine della campagna elettorale per Tanzarella è il segretario regionale azzurro, onorevole Mauro D’Attis che risponde, così, alla denuncia firmata dalla sezione “Donato Della Porta” dell’Anpi.

Bufera su candidato, la reazione di D’Attis: “Fuori da Forza Italia”

“Le dichiarazioni fatte a mezzo social da parte del candidato a consigliere comunale di Francavilla Fontana Vincenzo Tanzarella – scrive su Facebook D’Attis – sono ingiustificabili e lo rendono fuori dalla storia e anche da Forza Italia. Allo stesso chiedo di interrompere la sua campagna elettorale. Forza Italia prende completamente le distanze da simili affermazioni”.

Condividi su...



Linkedin

email