Roma – Le celebrazioni del 25 Aprile iniziano all’Altare della Patria. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sulle note dell’Inno d’Italia accompagnato dal Ministro della Difesa, Guido Crosetto riceve gli onori militari prima di deporre una corona di alloro al Milite Ignoto. Con loro, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ed i presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana. “Tener viva la memoria ha detto il capo dello stato, della lotta per la liberazione dell’Italia dal nazifascismo” La premier invece, affida ad una lettera le sue parole: “Da molti anni, i partiti che rappresentano la destra in Parlamento hanno dichiarato la loro incompatibilità con qualsiasi nostalgia del fascismo. Il frutto fondamentale del 25 Aprile è stato, e rimane senza dubbio, l’affermazione dei valori democratici”. Una festa di tutti gli italiani ma soprattutto delle donne ricordano i molti cittadini presenti in piazza Venezia perche non ci sono stati colori politici, differenze di religione, nessun distinguo tra chi ha scelto in quegli anni di sacrificarsi per la libertà di tutti

