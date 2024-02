Mafia, Bari: Decaro ‘Da Gasparri sciacallaggio politico’

“Un senatore della Repubblica, Gasparri, ha detto che probabilmente c’è un Comune da sciogliere. Che cosa dobbiamo sciogliere, Gasparri? Questo è un consiglio comunale di persone perbene, un’amministrazione comunale perbene, di una città di persone perbene. Questo è sciacallaggio politico, un attacco alla città. E non lo permetto”. Lo ha detto Antonio Decaro, sindaco di Bari, nel corso di una diretta Facebook replicando a Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, che ha ipotizzato lo scioglimento del Comune di Bari dopo l’inchiesta della Dda barese che ha disvelato un presunto intreccio tra alcuni politici e i clan mafiosi.

“Volete attaccare me? Già avete mi avete squalificato, nel senso che non dando la possibilità del terzo mandato avete squalificato alcuni sindaci in questo Paese. Adesso che cosa volete fare? Volete squalificare il campo da gioco? – aggiunge Decaro -. Un Centrodestra che non ha ancora individuato il proprio candidato a Bari vuole vincere a tavolino? Questo per me non si può. Prendetevela con il sindaco Antonio Decaro, non con la città di Bari perché questo non ve lo permetterò a nessuno”, ha concluso.

