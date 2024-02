Bari, un nuovo asilo sorge a Villaggio del Lavoratore

BARI – È uno degli undici asili cittadini finanziati con i fondi del Pnrr. Un dodicesimo, invece, sarà realizzato con altri finanziamenti. Bari una città sempre più a misura di bambino. Dopo l’avvio del cantiere per la ristrutturazione della Diomede Fresa di Bari vecchia e della struttura La Nave al quartiere San paolo della scorsa settimana, ecco che una nuova struttura sarà presto realtà al Villaggio del Lavoratore, zona est del quartiere Stanic di Bari. Sono iniziate nelle scorse ore le opere per la cantierizzazione del nuovo asilo nido di via Virgintino. Questa sarà una delle dodici strutture che cercano di rispondere alle esigenze di genitori – lavoratori per i piccoli in una fascia dagli zero ai tre anni, in una città che con questi nuovi edifici vuole smaltire ulteriormente la lunga lista d’attesa dato che ogni anno si conta una media di 1500 piccoli in stand by.

