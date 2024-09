Madonna della Fontana, si accendono le luci: oggi le dirette in TV

FRANCAVILLA FONTANA – Si accendono le luci sulla Festa Patronale di Francavilla Fontana. In un paese pur scosso dalla morte di un diciottenne, le luminarie, tornate per tinte e ricami alla tradizione salentina, hanno illuminato piazza Umberto I e via Roma.

La giornata di oggi sarà dedicata al culto della Madonna della Fontana, con la Messa Pontificale in Basilica Minore, diretta su Antenna Sud Extra a partire dalle 10.30, e, nel pomeriggio, con la processione del simulacro della Santa, sempre live alle 19, cui il sindaco consegnerà le chiavi della città.

