Luna Park a Settelacquare, Codacons Lecce non ci sta

Lecce – Codacons Lecce tuona contro l’amministrazione Poli Bortone per la scelta di mettere un Luna Park per le festività natalizie nel parcheggio di interscambio Settelacquare. Una scelta, che sottolinea l’avvocato Marchello, responsabile Codacons del capoluogo salentino, comporterà notevoli disagi che si sommeranno ad una situazione traffico già particolarmente stressata da lavori e cambi di viabilità. L’amministrazione comunale ha comunque garantito che i parcheggi venuti meno a Settelacquare saranno rimpiazzati in una nuova temporanea zona di interscambio davanti l’ospedale Vito Fazzi.

