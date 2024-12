De Matteis: “Piano mobilità assente a Lecce a pochi giorni dalle festività”

Lecce – Il consigliere d’opposizione Marco De Matteis, ex assessore alla mobilità della precedente giunta Salvemini, ha voluto denunciare l’assenza di un piano mobilità per le festività natalizie. Un mancanza che, sottolinea De Matteis, è aggravata da un mancato confronto con le associazioni di categoria. Marco De Matteis ha poi sottolineato che tale assenza risulta ovviamente particolarmente grave in vista di un periodo, quello natalizio, in cui la città verrà posta sotto stress dal maggior afflusso di visitatori.

