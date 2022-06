Ora è ufficiale. Termina dopo quattro anni l’esperienza salentina di Fabio Lucioni, che lascia il Lecce a titolo temporaneo. Raggiunto dunque l’accordo con il Frosinone, società che si è garantita le prestazioni del difensore classe ’87 per una stagione. Lucioni lascia il Lecce dopo 142 presenze e due promozioni in Serie A. Il centrale nativo di Terni torna dunque in Lazio e proseguirà la sua carriera in Serie B, categoria in cui vanta quasi 200 presenze. Lecce e Frosinone in giornata hanno chiuso anche un altro accordo, ossia il prestito del giovane Ilario Monterisi, classe 2001 che nella seconda metà della passata stagione ha vestito la maglia della Fidelis Andria nel girone C di Serie C.