LECCE – Parte della Puglia l’appello di trasformare in un sostegno strutturale la Decontribuzione Sud, agevolazione fiscale volta a salvaguardare l’occupazione nelle aree più svantaggiate del Paese in quanto prevede uno sconto sui contributi previdenziali complessivi dovuti dal datore di lavoro per i propri dipendenti in scadenza il 30 giugno, a lanciare l’input il responsabile organizzativo regionale di Italexit, Giorgio Pala: “Nei giorni scorsi, su nostro input, i quattro senatori del partito Paragone, De Vecchis, Giarrusso, hanno presentato in Parlamento un’interrogazione chiedono di sapere se il Governo intenda immediatamente intervenire presso la commissione europea per trasformare la misura in un sostegno strutturale, anche dopo la fine del Temporary Framework, come già ottenuto per altre misure; e, in subordine, se intenda chiarire alla commissione europea di consentire il mantenimento della misura di “Decontribuzione Sud” almeno per un decennio al fine di consentire il mantenimento della misura di contenimento almeno per un decennio, al fine di consentire alle aziende del Mezzogiorno di poter affrontare con la dovuta serenità gli effetti devastanti causati dalla pandemia prima, e dalla guerra ancora in atto dopo”.