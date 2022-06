La stagione del Lecce è ufficialmente partita ieri mattina, con la prima seduta di allenamento tenutasi al centro sportivo “Deghi” di San Pietro. Martedì prossimo si aggregheranno al gruppo anche i nazionali, mentre ai piani alti si lavora per costruire la rosa in vista del prossimo campionato di Serie A. Quello di oggi dovrebbe essere il Frabotta-day, con l’esterno ex Verona che è atteso in Salento in queste ore. La prima tappa del 22enne romano sarà il centro Bio-Lab di Cutrufiano per i controlli medici di rito. Poi la firma sul contratto che lo legherà ai salentini con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore della Juventus. Dopo le cessioni a titolo temporaneo di Lucioni e Monterisi, Pantaleo Corvino continua a lavorare a fari spenti, ma i chiacchiericci di mercato non mancano. Stando a quanto emerso nelle ultime ore, infatti, il Palermo starebbe corteggiando Francesco Di Mariano, palermitano di nascita, che in forza ai giallorossi ha vissuto la miglior stagione della sua carriera. Difficile che il Lecce se ne privi con così tanta leggerezza, ma l’interessamento dei rosanero pare sia reale e nei prossimi giorni potrebbe arrivare un’offerta. Tornando al calciomercato in entrata si continua a sondare il terreno per portare in Puglia il giovane Lorenzo Colombo, classe 2002 di proprietà del Milan, reduce da una buona stagione in forza alla Spal. Si lavora sulla formula, che dovrebbe essere pressoché identica a quella di Frabotta: prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore dei rossoneri.