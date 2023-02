Lucera: Operazione antidroga della Finanza, tre arresti

Operazione anti droga della Guardia di Finanza di Lucera (Foggia), che ha arrestato tre persone sequestrando 330 grammi tra hashish, marijuana e cocaina più materiale per il confezionamento delle dosi.

Due dei tre arrestati erano già in stato di arresto: uno in carcere, l’altro ai domiciliari per scontare rispettivamente una condanna alla pena definitiva di 12 anni e 5 mesi e 6 anni e 4 mesi di reclusione.

Durante l’esecuzione del provvedimento, nell’abitazione di uno dei due destinatari, i Finanzieri hanno rinvenuto oltre 3 etti di droga e appunti con la “contabilità” delle cessioni.

Con gli stupefacenti sequestrati si sarebbero potute ricavare oltre 1.500 dosi. Inoltre, è scattato l’arresto in flagranza per un’altra persona che si trovava nell’abitazione ed è stata sorpresa mentre tentava di nascondere una parte della droga all’interno di un’intercapedine.

