MANFREDONIA – Tragedia nella notte a Manfredonia. È morta avvolta dalle fiamme nella sua abitazione a Manfredonia. È accaduto ieri sera. Vittima un’anziana di 85 anni. Da una prima ricostruzione pare che abbiano preso fuoco i vestiti vicino ad una stufa elettrica e che il rogo non abbia lasciato scampo all’anziana. Sul posto sanitari che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziana e la polizia per chiarire la dinamica di quella che si prospetta una tragedia domestica.

