Lizzano, Carabinieri arrestano sorvegliato speciale

LIZZANO – I Carabinieri della Stazione di Lizzano hanno arrestato in flagranza di reato un 42enne, presunto responsabile della violazione degli obblighi inerenti la misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza con obbligo di soggiorno.

In particolare due Carabinieri della locale Stazione liberi dal servizio, hanno riconosciuto il 42enne in una via di un centro abitato limitrofo a quello di residenza del sorvegliato che avrebbe dovuto rimanere nel comune di Lizzano.

L’uomo, fermato dai militari, non avrebbe addotto alcuna motivazione valida per giustificare la sua presenza in un altro comune, per questo gli è stata contestata la violazione di legge e arrestato.



Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author