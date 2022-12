Condividi su...

BARLETTA – A 520 anni dallo storico evento della famosa disfida (1503-2023) e a 190 anni (1833-2023) dalla prima pubblicazione del romanzo di Massimo d’Azeglio, Ruggiero Doronzo, docente di Teoria e tecnica della comunicazione, ha tradotto in italiano corrente un classico della letteratura italiana scritto (e finora letto) secondo gli schemi linguistici dell’epoca. “Il romanzo della Disfida. Ettore Fieramosca o La disfida di Barletta in lingua corrente” (Edizioni L’Aurora Serafica) il titolo del volume che verrà anche distribuito in mille copie nelle scuole della città della Bat e in altri istituti della provincia.