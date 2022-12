Condividi su...

BARI – Un libro ci rende liberi? Può cambiarci la vita? Sono queste solo alcune delle domande che i ragazzi della generazione Z hanno rivolto ad attori e autori durante il nuovo appuntamento di “Dietro le quinte – speciale libri”, nell’ambito del festival Teatriamo 2022, organizzato da il Sipario.

Ospite del talk Roberto Ciufoli, storico volto della Premiata Ditta. Sul palco al teatro Abeliano del capoluogo pugliese i ragazzi nella Next generation: giovani selezionati che hanno interagito direttamente con gli ospiti presenti nelle vesti di giovani opinionisti. Il claim della serata è stato ‘Con un libro siamo liberi di…’. Ogni autore ha completato la frase in relazione al suo ultimo libro. “E’ importante usare linguaggi che i giovani masticano – dichiara Teresa Conforti, ideatrice del format – soprattutto quando si parla di promozione della lettura con Un ‘talk and show’ dove i libri diventano spettacolo in una sorta di Instant Theater”.

Otto ospiti hanno dialogato con i ragazzi di social, rete, libri e tanto altro: dalla dipendenza dalla rete alle conseguenze dei social sulle relazioni sentimentali; dai disturbi legati alla società dell’immagine come la bulimia all’economia; dalle pratiche per ‘stare bene’ come lo yoga alla funzione della poesia nella società contemporanea; e ancora di teatro, realtà e aldilà. Il punto di partenza è stato sempre un libro e i protagonisti sempre i giovani.