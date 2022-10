Alberto Colombo, allenatore del Pescara ed ex Monopoli e Virtus Francavilla, ha annunciato di avere un melanoma. Il tecnico non ha nascosto la sua malattia, ne ha parlato all’incontro con i giornalisti presentandosi con un cerotto sul collo e uno sull’orecchio. ”In estate mi hanno asportato un neo, ho scoperto che era un melanoma – ha spiegato il tecnico lombardo -. Mi sono operato all’ospedale di Chieti e voglio ringraziare il professor Adelchi Croce e lo staff. Niente convalescenza lontano dai campi per Alberto Colombo: “I ragazzi hanno bisogno di me, devo esserci”. (Foto Emmanuele Mastrodonato)