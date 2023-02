Banda del buco in azione a Leverano (Lecce) la notte tra lunedì e martedì scorsi. A essere presa di mira è stata la “Farmagricola s.r.l”, una ditta che si occupa della vendita di prodotti per l’agricoltura, sulla strada provinciale per Leverano. Ad agire almeno tre malfattori che dopo aver praticato un foro nel muro perimetrale si sono introdotti nella ditta danneggiando le telecamere di sorveglianza per poi impossessarsi di un carico di prodotti fitosanitari, di alcune motoseghe e decespugliatori. Il bottino è in corso di quantificazione. Sull’accaduto indagano i carabinieri.

