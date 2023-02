Barletta, rapina in un supermercato

Rapina messa a segno in un supermercato a Barletta, in via Achille Bruni. Ad agire sarebbe stata una sola persona a volto coperto che avrebbe intimato al personale di cassa di consegnare il denaro. Arraffato il bottino si è dileguato facendo perdere le sue tracce. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato che stanno ascoltando le persone presenti e ricostruendo i particolari della vicenda per poter risalire ai responsabili della rapina. Al momento non sono noti i dettagli del colpo né a quanto ammonta il bottino.

