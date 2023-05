LEPORANO – Un momento atteso da tempo. È stato infatti inaugurato il centro polivalente per gli anziani, nel centro storico di Leporano.

Il ViceSindaco e Assessore ai servizi sociali, il Dott. Danilo Secondo, ha consegnato alla comunità, un luogo di aggregazione e di socializzazione per tutti i cittadini leporanesi anziani, e non solo, che desiderano trascorrere del tempo ricreativo, ludico e non solo, in compagnia. Al taglio del nastro presenti, tra gli altri, il sindaco Vincenzo Damiano e l’assessore comunale Iolanda Lotta.

Il centro sarà, infatti, sede anche di incontri culturali, di corsi formativi come ad esempio per imparare l’uso del pc nonché di appuntamenti sanitari, difatti, già la settimana prossima è stato programmato un incontro con un nutrizionista.

Tutte le attività organizzate, sono state pensate appositamente per le loro esigenze e i loro desideri.

Inoltre, il ViceSindaco sta lavorando fattivamente affinché sia aperta una seconda sede per i concittadini di Gandoli.

Qui sotto il video dell’inaugurazione

