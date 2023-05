Taranto: Rissa tra rumeni per le vie del centro

Pomeriggio movimentato nelle vie del centro di Taranto. Intorno alle 17.30 è scoppiata una rissa tra quattro rumeni, due uomini e due donne, che ha messo in subbuglio via Principe Amedeo con via Anfiteatro. I quattro protagonisti, probabilmente in stato di alterazione psicofisica per via dell’alcol, sono stati fermati e portati in questura dalla Polizia, intervenuta su segnalazione di residenti e commercianti della zona. Sul posto anche i Carabinieri e i Falchi della squadra mobile.

