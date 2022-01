Legabasket: rinviate tre partite dell’ultima giornata di andata

Il Covid continua a colpire molti club della serie A di basket, a cominciare dall’Happy Casa Brindisi che domani non scenderà in campo per la gara con Napoli a causa della sospensione delle attività dopo i dieci casi di positività registrati in settimana nel gruppo squadra biancoazzurro. Oltre al derby del sud, il week end cestistico (ultima di andata) registra il rinvio di Brescia-Pesaro e Treviso-Trieste, mentre stasera si giocherà regolarmente il match tra Dolomiti Energia e Umana Reyer Venezia nonostante alcuni casi di positività verificatisi nel club trentino. Domani si comincia col match di mezzogiorno tra Cremona e Sassari, poi Milano-Tortona, Reggio Emilia-Virtus Bologna e Fortitudo Bologna-Varese. Mercoledì 12 gennaio, covid permettendo, altri due recuperi della tredicesima giornata: Cremona-Trieste e Fortitudo Bologna-Sassari. Intanto, Il comitato 4.0 ha accolto molto positivamente la richiesta della sottosegretaria Valentina Vezzali di «estendere ai presidenti federali di calcio, basket e volley e ai rappresentanti delle Leghe la Conferenza Stato-Regioni di mercoledì 12 gennaio: «È il momento dell’unità. Lo sport – ha commentato il presidente di Lega basket Umberto Gandini (foto) – deve essere compatto, mettendo al sicuro la salute di atleti e tifosi e garantendo la regolarità dei campionati».