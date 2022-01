Legabasket: mercoledì 19 gennaio (ore 20) il recupero Brindisi-Napoli

In attesa dell’esito dei tamponi e dell’eventuale partenza per Brescia per il match di domenica 16 gennaio con la Leonessa, l’Happy Casa Brindisi deve comunque già pensare al recupero del derby del sud con la Gevi Napoli (gara dell’ultima giornata di andata non disputata per il Covid): Legabasket ha disposto che la partita venga giocata mercoledì 19 gennaio alle ore 20. La NBB informa che «a causa della riduzione di capienza al 35%, tutti coloro che hanno acquistato un biglietto valido per il match Brindisi-Napoli possono effettuare la richiesta di rimborso entro e non oltre sabato 14 gennaio». Quella con la Gevi di coach Pino Sacripanti potrebbe essere una gara decisiva per la qualificazione per la Final Eight di Coppa Italia. Nella foto di Vincenzo Tasco: Raphael Gaspardo.