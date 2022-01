FRANCAVILLA FONTANA – È sceso dall’auto appena si è accorto del fumo l’automobilista alla guida della BMW X6 di colore bianco in fiamme sulla Statale 7, all’altezza dello svincolo Francavilla Est in agro della Città degli Imperiali. Un fenomeno, sembrerebbe, di autocombustione, evidentemente causato da un malfunzionamento dell’impianto elettrico. Sul posto, allertati dallo stesso automobilista, i vigili del fuoco del locale distaccamento, i carabinieri della compagnia di Francavilla e un’ambulanza del 118. Per fortuna, alla tanta paura non sono seguite altre conseguenze. Il tratto è stato chiuso al traffico per permettere agli uomini del 115 di operare in sicurezza. Poi, una volta liberata la strada, la Statale è stata riaperta al traffico veicolare.