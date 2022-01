Legabasket: l’Happy Casa Brindisi fa tremare la Virtus, ma si arrende nel finale

Sul -17 (45-62) l’Happy Casa Brindisi, che aveva chiuso avanti la prima parte del match (39-36), sembrava spacciata e invece i ragazzi di Frank Vitucci hanno avuto la forza di reagire e di stordire i campioni d’Italia della Virtus Bologna con un incredibile 16-0 (67-66). A quattro minuti dal termine c’erano le condizioni per il colpaccio, col pubblico del Pala Pentassuglia caldissimo in quel momento, ma alla distanza la squadra di coach Sergio Scariolo si imposta 83-76 sfruttando il pesante 1/6 in lunetta dei biancoazzurri e il talento di alcuni giocatori capaci di fare la differenza nei frangenti più delicati. Un vero peccato, perché, nonostante l’infortunio occorso a Wes Clark nella fase iniziale della gara, la NBB ha dato davvero tutto per realizzare il colpaccio, avvalendosi soprattuto di un Josh Perkins in giornata, autore di 18 punti; bene anche Chappel (16). Sulla sponda felsinea il miglior realizzatore è stato Cordinier con 14 punti. Domenica prossima (terzo turno di andata) l’Happy Casa Brindisi sarà di scena a Sassari contro la Dinamo dell’ex coach Piero Bucchi.

Nella foto di Maurizio De Virgiliis Natan Adrian in azione contro la Virtus Bologna.