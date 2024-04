Lecce, Vittorio Solero si candida con Fratelli d’Italia alle elezioni amministrative

Lecce si prepara alle prossime elezioni amministrative e una delle candidature che sta suscitando interesse è quella di Vittorio Solero, che ha deciso di candidarsi con Fratelli d’Italia. La notizia è stata accolta con soddisfazione da molti, che vedono in Solero una figura competente e preparata.

Vittorio Solero è un avvocato e docente di diritto, che ha già esperienza nel campo politico. È stato consigliere comunale con delega all’immigrazione nella giunta Poli Bortone e capogruppo di AN-PDL nella giunta Perrone. Inoltre, ha ricoperto il ruolo di presidente della commissione traffico e mobilità. La sua esperienza e il suo impegno sono indiscutibili, e siamo certi che la sua candidatura non si limiterà solo alla campagna elettorale, ma porterà anche contenuti e proposte politiche.

Fratelli d’Italia, il partito con cui Solero si candida, è al lavoro per liberare le migliori energie, anche a Lecce. Il partito si impegna a portare avanti un programma politico basato su valori quali la difesa della famiglia, la tutela dell’identità nazionale e la valorizzazione delle tradizioni italiane. La candidatura di Solero si inserisce in questa visione politica, offrendo un contributo importante alla città di Lecce e alle sue prospettive di sviluppo.

Le elezioni amministrative sono un momento cruciale per la vita di una città. È il momento in cui i cittadini possono scegliere chi li rappresenterà e quali saranno le politiche che verranno attuate. “La candidatura di Vittorio Solero con Fratelli d’Italia offre un’alternativa interessante e promettente per Lecce. Siamo certi che la sua competenza e la sua dedizione porteranno un contributo significativo alla città e ai suoi abitanti.” commenta l’on Saverio Congedo.

Lecce si prepara dunque a una sfida elettorale importante, con la presenza di candidati di spicco che promettono di lavorare per il bene della comunità. Sarà interessante seguire lo sviluppo della campagna elettorale e vedere quali saranno le proposte concrete che verranno presentate. Fratelli d’Italia si presenta come una forza politica in crescita, pronta a portare avanti una visione forte e determinata per il futuro di Lecce.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts