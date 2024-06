Lecce, torna la campagna “Maturità al sicuro”

Lecce – Quasi uno studente su quattro è convinto che durante le prove scritte gli smartphone si possano tenere con sé in postazione, quando invece devono essere consegnati al banco della commissione. Questo è solo un esempio delle fake news sull’esame di Stato che Skuola.net e Polizia di Stato vogliono contrastare con la campagna “Maturità al sicuro”. Passano gli anni infatti, ma, per gli studenti che si apprestano a sostenere la Maturità, il rischio di cadere in una delle tradizionali bufale sulle regole dell’esame, rimane altissimo. Le nuove tecnologie in particolare, con il costante sviluppo di “aiuti” digitali, possono indurre in tentazione. Diventando un possibile amplificatore di errori di comportamento che, nelle peggiori delle ipotesi, possono addirittura portare all’esclusione dall’esame. Il rischio è concreto. Lo mostrano chiaramente le risposte date dai circa 1.000 maturandi raggiunti dal monitoraggio effettuato proprio da Skuola.net per la Polizia di Stato a circa una settimana dal via della Maturità 2024. La funzione di “Maturità al sicuro”, però, non è solo quella di informare su possibili ipotesi di infrazioni connesse alla Maturità ma anche di ricordare alcuni aspetti fondamentali del regolamento d’esame il cui mancato rispetto potrebbe portare all’esclusione: dalla necessità di presentarsi con un documento di identità a quella di non introdurre altri fogli che non siano quelli forniti dalla commissione. Insomma una campagna necessaria per tutelare proprio loro: i ragazzi.

