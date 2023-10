Lecce – Torino 0-1, il Lecce lascia l’intera posta in palio al Toro

Lecce – Mister D’Aversa presenta tre cambi rispetto alla gara pareggiata contro l’Udinese: Rafia e Gonzalez a centrocampo rispettivamente per Oudin e Kaba, mentre davanti spedisce nuovamente in panchina Gabriel Strefezza tra i migliori delle ultime due uscite preferendogli Banda.

Al 10′ arriva il primo cartellino giallo della gara mostrato dall’arbitro Aureliano a discapito di Gineitis del Torino e la prima occasione scaturita dal calcio di punizione susseguente: Gallo per Banda e palla facile preda di Milinkovic-Savic. Quattro minuti più tardi invece su un cross da sinistra di Lazaro, Falcone e Pellegri si scontrano in area di rigore giallorossa costringendo entrambi gli staff medici ad entrare in campo. Al 19′ Banda non sfrutta una palla regalatagli dal Toro in uscita, sprecando malamente. Al 29′ invece la pressione del numero 22 giallorosso costringe l’estremo difensore granata a regalare palla ad Almqvist che mette in mezzo sempre per Banda che di mancino impegna il gigante serbo; due minuti più tardi Krstovic fa tutto da solo con un’azione insistita riuscendo a calciare bene verso la porta di Milinkovic-Savic che respinge. Ancora il numero 9 giallorosso un minuto dopo sale in cielo per accettare l’invito del cross di Gallo mandando di testa di poco a lato. Ancora Lecce al 39′ con Rafia che lancia Almqvist in contropiede con il numero 7 giallorosso che riesce ad accentrarsi portandosi la palla la palla sul mancino e scaricando in porta dove però il numero 32 granata di fa trovare pronto. A passare in vantaggio però sono i ragazzi di Juric al 41′ con Buongiorno che in proiezione offensiva sfrutta una dormita di Gonzalez che lascia sfilare la palla in area piccola e il numero 4 può scaricare in rete alle spalle di Falcone. Finisce il primo tempo con il Toro sopra di un gol e un Lecce poco cattivo nello sfruttare le occasioni offensive.

Il secondo tempo inizia con gli stessi ventidue della prima frazione. La prima vera occasione arriva al 58′ ed è firmata Torino con Lazaro che va via a Gendrey riuscendo a mettere un ottimo cross sul quale arriva di testa Sanabria mettendo di poco alto; un minuto più tardi sempre il numero 9 del Toro lancia Pellegri che da posizione defilatissima impegna Falcone. Continua a insistere Sanabria che al 60′ riesce a calciare di sinistro da dentro l’area di rigore giallorossa mandando però la sfera a lato. Dopo vari minuti di stanca al 71′ il Lecce prova ad affacciarsi dalle parti di Milinkovic-Savic con una conclusione mancina che però non procurare alcun grattacapo al portierone granata. I minuti passano senza che ci sia una vera e propria occasione gol nè da una parte nè dall’altra con il Torino che ovviamente ha poco interesse a velocizzare il gioco sino all’88’ quando proprio i granata sfiorano il raddoppio con Lazaro pescato dall’esterno opposto Bellanova.

La gara finisce con il Torino che si porta a casa tre punti nel modo che prima della gara era preventivabile ma senza rubare nulla. Il Lecce invece deve capire perchè non riesce più a vincere.

LECCE-TORINO

RETI: 41′ Buongiorno (TOR)

LECCE 4-3-3: Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo (80′ Dorgu); Gonzalez, Ramadani, Rafia (55′ Oudin); Almqvist (55’Strefezza), Banda (61′ Sansone), Krstovic (61′ Piccoli). Panchina: Brancolini, Oudin, Sansone, Dorgu, Kaba, Samooja, Venuti, Strefezza, Berisha, Listkowski, Burnete, Touba. All. D’Aversa.

TORINO 3-5-2: Milinkovic-Savic; Vojvoda, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ricci (80′ Tameze), Gineitis (80′ Ilic), Lazaro; Sanabria, Pellegri (64′ Zapata). Panchina: Gemello, Popa, Zima, Karamoh, Ilic, Radonjic, Sazonov, Seck, Tameze, Antolini, Zapata, N’guessan. Allenatore: Ivan Juric

ARBITRO: Gianluca Aureliano della sez. di Bologna

AMMONITI: 35′ Gendrey (LEC), 39′ Rafia (LEC), 77′ Gallo (LEC); 10′ Gineitis (TOR), 25′ Linetty (TOR), 35′ Lazaro (TOR), 70′ Rodriguez (TOR), 94′ Tameze (TOR)

NOTE: Spettatori: 26.123 (€ 420.181,10)

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp