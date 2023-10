Eccellenza/B: Salvadore ‘Voglio un Manduria brutto e cattivo’

La sconfitta con l’Ugento ormai è alle spalle, in casa biancoverde è tempo di guardare oltre e proiettarsi verso il prossimo trittico decisamente impegnativo, tra campionato e coppa: Arboris Belli, Ugento (in coppa) fuori, Massafra in casa. Domenica, giovedì, domenica: è la nuova sequenza temporale delle partite. Nessun dramma, dopo la prima sconfitta stagionale in campionato, la squadra di mister Andrea Salvadore intende riprendere il percorso di inizio stagione.

A margine della rifinitura del sabato mattina, l’allenatore del Manduria ha fatto il punto sulle condizioni dei suoi calciatori annunciando la lista dei convocati. “Non recuperano Munoz, Aquaro, Coletta e Massimo. Valuteremo il loro stato di salute giorno per giorno in vista dei prossimi appuntamenti”.

La testa più delle gambe, la serenità al posto della pressione. Salvadore detta la linea nella conferenza pre-gara e spinge i suoi calciatori a ritrovare lo smalto dei grandi appuntamenti. “In questo momento serve compattezza e lucidità. La squadra è tranquilla, abbiamo lavorato sugli errori e codificato alcune situazioni. Al primo posto c’è sempre l’aspetto mentale, serve una squadra brutta e cattiva. Dobbiamo essere meno belli e lottare su ogni singolo centimetro di campo. Ho un gruppo forte e coeso, tutto quello che è successo intorno a noi non ci interessa. E’ un gruppo di bravi ragazzi, ci tengo a sottolineare che siamo una squadra unica, non esistono gruppi o gruppetti. Ci è servito isolarci, abbiamo tutti la stessa idea in testa: raggiungere l’obiettivo”.

L’Arboris Belli è reduce dalla sconfitta in campionato con il Ginosa, ha sette punti in classifica in altrettante partite disputate. “Hanno nomi importanti in organico, è una squadra da non sottovalutare, inoltre recupereranno diversi calciatori rispetto all’ultima gara. Dobbiamo essere bravi a stare in partita e a leggerla in corsa. Voglio una squadra cinica e cattiva”.

Calcio d’inizio ore 14:30, campo sportivo “Scianni Ruggieri” di Alberobello.

