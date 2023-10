Reti bianche al “Degli Ulivi”: 0-0 tra Fidelis Andria ed Angri

ANDRIA – Tanta intensità, poche emozioni e zero reti, al “Degli Ulivi” è 0-0 tra Fidelis Andria ed Angri. I biancazzurri vantano la supremazia territoriale ma non basta a riscattare la sconfitta di Fasano, quinto risultato utile consecutivo per i campani. Primo tempo avaro di emozioni. Al 12’ i campani fanno il solletico ai biancazzurri con la conclusione centrale di Palmieri. Andria che risponde al 32’ con l’incornata debole di Scaringella. 37’, calcio di punizione interessante sul sinistro di Strambelli che, senza fortuna, cerca direttamente il secondo palo. L’Angri fa tremare la retroguardia andriese un minuto dopo, traversone di Palmieri, Tall svetta e colpisce la traversa, il direttore di gara però ravvisa un fuorigioco. La Fidelis reagisce subito, al 42’ Jefferson può calciare ma decide di servire Bottalico, provvidenziale la chiusura di De Marco. Si va negli spogliatoi a reti bianche. L’Andria continua ad attaccare anche nella ripresa, al 57’ Bottalico crossa sulla testa di Burzio, Palladino interviene in due tempi. 67’, dal lato opposto Tall è cercato in profondità, sfera lontana dai pali. Partita intensa e combattuta fino alla fine, i biancazzurri insistono ma calano fisicamente nel recupero, concedendo a Mansour questa conclusione intorno al 91’. È l’ultimo sussulto di Fidelis Andria – Angri, la squadra di Farina rimanda per la quarta gara di fila l’appuntamento con la vittoria

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp