Casarano, c’è la firma dello svincolato D’Alena

Il Casarano Calcio ha annunciato pochi istanti fa l’acquisto del centrocampista Antonio D’Alena, il quale è già a disposizione di mister Laterza. Queste le sue prime impressioni da calciatore del Casarano: “Sono estremamente felice di far parte di questa squadra. La possibilità di unirmi al Casarano era un desiderio e con il direttore Montervino è stato semplice trovare un’intesa. Il nostro obiettivo è chiaro: vincere il campionato. Non abbiamo paura di affermarlo, crediamo in noi stessi. Ho avuto l’opportunità di seguire tutte partite di questa stagione e ritengo che siamo una squadra solida, ben organizzata. Contiamo su giocatori di grande talento e esperienza, ma manteniamo anche l’umiltà necessaria per affrontare ogni sfida. Siamo pronti, uniti e determinati; ci aspettano ancora 30 partite e lavoreremo instancabilmente per raggiungere il nostro grande obiettivo. Forza Casarano!”

