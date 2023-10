Potenza: risoluzione consensuale con Porcino

Il Potenza Calcio rende noto di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Antonio Porcino. La società lo ringrazia del lavoro svolto ed augura le migliori fortune per il proseguimento della carriera.

La decisione, da quanto appreso, è arrivata per motivi personali del calciatore.

