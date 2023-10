Virtus Francavilla, Villa: “Contro il Taranto con lo spirito battagliero”

FRANCAVILLA F.NA – Alberto Villa, tecnico della Virtus Francavilla, ha presentato così il derby di domani contro il Taranto: “Mi aspetto un derby bello e intenso, sono partite che hanno un loro fascino come sempre. Contro il Taranto ci aspetta una partita dura contro una squadra forte e che ha dimostrato fino ad oggi, con una rosa molto ampia e di giocatori importanti. Noi dovremo fare una grande battaglia, le piccolezze faranno la differenza e servirà furore agonistico”. Sui complimenti di Capuano: “Fanno piacere. Ha detto che è più difficile gestire le vittorie? Eh, vorrei farlo io (sorride, ndr). Non è facile con i ko, ma i ragazzi sono maturi. Capuano è un personaggio importante per il calcio, mi meraviglia che lui sappia chi sono io. Ha dimostrato il suo valore e hanno programmato un ciclo triennale, sono partiti molto forte con una rosa importante. Il mister ha uno squadrone. Noi dovremmo avere intensità e furore agonistico perché è un derby e uno stadio pieno. Lo spirito è quello che fa la differenza”. Sulla squadra: “Abbiamo recuperato Nicoli, ancora out Fornito”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp