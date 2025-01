Lecce, tesoretto Dorgu: sul taccuino di Corvino ci sono Soule, Ngonge e Ikonè

I riflettori dell’ultima settimana di calciomercato punteranno forte sul Lecce di Pantaleo Corvino, che dopo aver incassato quasi 40 milioni di euro dal Manchester United per la cessione a titolo definitivo di Patrick Dorgu, è ora pronto al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di mister Marco Giampaolo.

Il “sogno” per rinforzare il reparto offensivo risponde al nome di Matias Soulé, fantasista argentino ex Juventus, di proprietà della Roma. L’alternativa, comunque di lusso, arriverebbe invece dal Napoli: l’ex Hellas Verona Cyril Ngonge non sta trovando lo spazio che sperava di crearsi tra le fila dei partenopei, ed è finito nella lista della spesa di mezza Serie A. Un terzo profilo che piace per quella casella di campo è Jonathan Ikoné, in uscita dalla Fiorentina. Al momento si tratta di semplici sondaggi, ma che potrebbero a breve termine diventare delle vere e proprie trattative. Il Lecce però ha intenzione di rinforzarsi non solo in attacco: la cessione di Dorgu comporta inevitabilmente anche l’ingaggio di un vice Gallo. In tan senso, piace Tommaso Augello. Pantaleo Corvino può ora scatenarsi.

