Lecce, si reca in Questura ed esibisce green pass falso: denunciato 22enne

Nei giorni scorsi presso la Questura di Lecce si è presentato un ragazzo provvisto di regolare prenotazione effettuata on-line presso il sito dell’Ufficio Passaporti. Al rituale controllo eseguito dagli Agenti per il rispetto della normativa anticovid, il giovane ha esibito la carta di identità elettronica ed il green pass risultato valido, ma l’operatore ha constatato che il certificazione verde apparteneva ad un intestatario diverso da quello indicato nella C.I.E.

Il 22enne, colto in flagrante, ha ammesso di non essere vaccinato e di aver tentato di eludere i controlli procurandosi un green pass di un’altra persona per poter accedere all’ufficio e richiedere il passaporto. Il 22enne M.F.P. è risultato già noto agli Agenti per i suoi precedenti.

L’uomo, al termine degli accertamenti, è stato denunciato penalmente per “sostituzione di persona” e “false attestazioni o dichiarazioni a pubblico ufficiale sull’identità o su qualità personali proprie o di altri”, ed inoltre sanzionato per la violazione amministrativa dei protocolli Covid 19.