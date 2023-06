Lecce, si monitora con interesse la pista Luigi Sepe

Per il ruolo attualmente scoperto di portiere, il Lecce pensa ad un fedelissimo di mister Roberto D’Aversa. L’idea Luigi Sepe stuzzica e non poco Pantaleo Corvino, che monitora con interesse ciò che accade in casa Salernitana, con l’estremo difensore 32enne protagonista. Il ds granata Morgan De Sanctis sta infatti cercando all’estero un vice-Ochoa, ricerca che spinge lo stesso Sepe all’addio. Il portiere nativo di Torre del Greco ha un contratto che lo lega al club campano fino al 2024, e per questo potrebbe trovare un’altra destinazione a prezzo di saldo. Il Lecce osserva con interesse l’evolversi del caso.

