Cerignola, corsa a due tra Tisci e Colucci: entro martedì la fumata bianca

CERIGNOLA – Sono le ore decisive per il futuro della panchina del Cerignola. Non si potrà andare oltre l’inizio della prossima settimana, martedì 4 luglio per la precisione. Questa data potrebbe segnare il nuovo corso dei gialloblù, ancora alla ricerca di un nuovo allenatore. Negli ultimi giorni è spuntata l’ipotesi Ivan Tisci, c’è il gradimento da parte della società e proprio martedì potrebbe esserci un incontro per definire. Il tutto potrebbe dipendere anche dalla situazione relativa a Leonardo Colucci, obiettivo del club ormai da diverse settimane. La stima della proprietà per il tecnico, originario di Cerignola, è ormai risaputa: è in corso un tentativo per convincerlo ad accettare la proposta, finora rifiutata per questioni affettive e logistiche. Sullo sfondo rimane la pista legata a Roberto Taurino, che fino a pochi giorni fa sembrava essere favorito. Come già raccontato nel corso di queste settimane, il Cerignola avrebbe anche sondato il profilo di Fabio Gallo: la questione sembra però essere sfumata per le pretese tecniche ed economiche dell’operazione, reputate al momento troppo alte dalla società ofantina. Entro martedì potrebbe accadere di tutto: al momento, dunque, pare una corsa a due tra Tisci e Colucci. Per la piazza non ci sarebbe storia, il profilo dell’ex allenatore della Juve Stabia sarebbe graditissimo a tutto l’ambiente, che reputa Colucci uno di casa. Dal punto di vista concreto però, si tratta di una trattativa complessa e di difficile riuscita. Ancora qualche ora, in ogni caso poi arriverà la fumata bianca: in casa Cerignola sono ore bollenti.

