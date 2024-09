Lecce, sgomberato campeggio abusivo: operazione senza incidenti

La Polizia Locale di Lecce, in collaborazione con la ditta di smaltimento rifiuti Monteco, ha sgomberato un campeggio abusivo situato tra via Sannicola e la strada che collega Lecce a Brindisi. L’intervento, eseguito in modo ordinato e senza incidenti, ha visto la presenza di un solo cittadino italiano, che è stato affidato ai servizi sociali del Comune per ricevere l’assistenza necessaria.

L’assessore alla Polizia Locale, Giancarlo Capoccia, ha sottolineato l’importanza dell’operazione, che ha permesso di restituire alla città un’area occupata illegalmente, ripristinando ordine e decoro e procedendo alla bonifica del terreno.

