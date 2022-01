LECCE – Incidente stradale sulla statale 7ter. Poco prima delle 14.00 una squadra dei Vigili del Fuoco di Lecce è intervenuta per un incidente che ha visto coinvolti un autovettura e un furgone. All’arrivo sul posto il conducente del furgone era ancora incastrato nelle lamiere dalla cabina mentre quello dell’autovettura era stato estratto. I Vigili del Fuoco hanno provveduto ad estricare il conducente del furgone per poi affidarlo alle cure del personale del 118. Entrambi sono stati portati in ospedale in codice rosso.