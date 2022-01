CARMIANO- Dopo il pressing di opposizione e cittadini, e dopo un’attenta valutazione della situazione epidemiologica nel comune salentino, anche il sindaco di Carmiano Erroi emana l’ordinanza con la quale si dispone la Dad fino al 15 gennaio e lo comunica con un post su Facebook: “ Cari Concittadini e care Concittadine,

ho preso atto, in questi giorni, delle numerose segnalazioni giuntemi da più parti; a tal proposito, ritengo doveroso intervenire pubblicamente al fine di informarvi circa la mia decisione in ordine alla imminente riapertura delle scuole.

Posta la legittima preoccupazione che desta la ripresa dei contagi, in via del tutto precauzionale e cautelativa, al fine di evitare il propagarsi indiscriminato dell’infezione da Covid-19 ed, altresì, l’eventuale originarsi di focolai all’interno delle aule scolastiche, preannuncio l’emanazione di una ordinanza nella quale dispongo, con effetto immediato e sino al 15 gennaio 2022, l’assoluto divieto di svolgimento dell’attività didattica in presenza presso tutte le scuole, di ogni ordine e grado, presenti sul territorio comunale, ferma restando la possibilità di svolgimento di attività didattica a distanza.

Si tratta di una scelta non facile ed, anzi, sofferta, presa nel pieno rispetto della giusta preoccupazione dei genitori e del personale scolastico, ma tesa anche al bilanciamento dei diritti costituzionalmente garantiti. Ciò precisato, ribadisco che occorre l’aiuto di tutte le componenti della società, continuando ad utilizzare le mascherine, evitando inutili assembramenti e, soprattutto, prenotando le vaccinazioni.

Preciso che, l’ordinanza preannunciata, scadrà il 15 gennaio e, nel caso dovesse permanere l’attuale situazione di contagi, senza picchi preoccupanti, l’attività didattica, in presenza ed in sicurezza, verrà normalmente ripristinata.

Vi terrò aggiornati su eventuali altri sviluppi, ribadendo il massimo impegno per la tutela della salute di ciascuno.” Scrive il Sindaco.