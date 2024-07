Lecce, Salvemini: “Non siamo alle corde, ma al centro del ring”

Lecce – Piazza Ludovico Ariosto piena come in occasione del comizio che ha preceduto il ballottaggio. L’ex sindaco Carlo Salvemini ha chiamato a raccolta i suoi per ribadire alcuni concetti che hanno rappresentato le leve più forti della sua campagna elettorale e per tranquillizzarli sul suo impegno in consiglio comunale. Ha voluto innanzitutto serrare le riga del centrosinistra cittadino invitandolo a imparare a fare politica tra un’elezione e un’altra. Poi, ormai come da abitudine, ha denunciato a suo dire la mancanza di informazione da parte delle televisioni locali e che quindi bisogna arrendersi all’idea che tale informazione è riservata solamente ad una parte della politica leccese. Si è poi rivolto alla maggioranza: in primo luogo utilizzando le parole di Sua Eccellenza Monsignor Seccia che ha invitato a concentrarsi all’interesse collettivo e che quindi, rincara Salvemini, nessuno deve credere che la vittoria rappresenti una sorta di restaurazione; successivamente, avvisando i suoi avversari che non devono credere di poter agire senza controllo, perché lui saprà vigilare con massimo attenzione. Proprio questo, infatti, ha fatto esplodere la piazza in un urlo di giubilo, perché l’ex sindaco ha confermato il suo impegno in consiglio comunale. Infine ha concluso Carlo Salvemini che la sua coalizione è al centro del ring, né all’angolo né alle corde, ma al centro del quadrato pronti a dare battaglia.

