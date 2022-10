Violenta rapina ieri sera a Lecce dove un commerciante di 64 anni è rimasto ferito dopo aver reagito quando due balordi sono entrati per portar via l’incasso della giornata che ammonterebbe a 4mila euro. Una volta arraffato il bottino e dopo aver esploso un colpo di pistola, sono usciti facendo perdere le proprie tracce. Probabilmente ad attenderli c’era un terzo complice. È successo in un negozio di generi alimentari sutuato su via Del Mare. Indaga la polizia.