Incidente stradale alle prime luci del giorno in Salento. All’alba una squadra dei vigili del fuoco di Gallipoli è intervenuta per incidente stradale sulla Strada provinciale 321 Taviano-Casarano in cui era coinvolta una sola autovettura ribaltata sulla sede centrale. L’intervento dei vigili del fuoco è valso per l’estrazione di un giovane di 23 anni incastrato sotto l’autovettura. Il personale del 118 ha prestato le prime cure del caso per poi condurre l’infortunato in codice rosso presso l’ospedale voto Fazzi di Lecce. Indagini in corso.